«جوجل فويس» تكشف عن خدمة جديدة للحد من البريد المزعج

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جوجل فويس عن إطلاق خدمة جديدة تسهل تصفية البريد وتساعد في الحد من مشاكل البريد المزعج غير المرغوب فيه.

وتفصيلا، أوضحت جوجل أن الخدمة ستكشف البريد العشوائي، وتكشفه بوضوح، مع علامة تعجب حمراء كبيرة.

وبحسب لجنة الاتصالات الفيدرالية يتلقى المستخدمون في الولايات المتحدة ما يقرب من 4 مليارات مكالمة آلية شهرياً، وفقد الأمريكيون ما يقرب من 30 مليار دولار، بسبب مكالمات المتحيلين في 2021.

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وتؤكد جوجل أن الميزة الجديدة مصممة للحماية “من المكالمات المزعجة وعمليات الاحتيال التي قد تكون ضارة”.

ووفقا لهذه الميزة، ستظهر التسمية الجديدة التي تقول “متصل مشبوه وغير مرغوب فيه” على شاشة المكالمات الواردة، و في سجل المكالمات.

وإذا أكد المستخدم أنها المكالمة عشوائية، ستوجه المكالمات من الرقم المعني آلياً إلى البريد الصوتي، وبالتالي تقلل من مشاكل البريد المزعج للمستخدم.

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