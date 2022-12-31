من اليوم وحتى الجمعة.. بيان من الدفاع المدني يحذر أهالي هذه المناطق: اتبعوا التعليمات

تواصل- واس:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم (الأحد) حتى يوم الجمعة المقبل، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وبحرة وخليص والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه ورنية، وأجزاء من المدينة المنورة تشمل المدينة المنورة وبدر وينبع والمهد ووادي الفرع وخيبر والعلا والحناكية، وأجزاء من منطقة الرياض تشمل المجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف، وأجزاء من مناطق الباحة والقصيم و الشرقية والحدود الشمالية والجوف وحائل و تبوك.

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وأوضحت أنه يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها، وقد تصل إلى غزيرة على منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والخرج والمزاحمية والقويعية والأفلاج وليلى، وأجزاء من مناطق الشرقية وعسير و جازان ونجران، إضافة إلى تساقط الثلوج الثلاثاء والأربعاء المقبلين على مرتفعات منطقة تبوك في جبل اللوز وعلقان والظهر، وأجزاء من منطقتي الجوف (القريات) والحدود الشمالية (طريف، عرعر، حزم الجلاميد).