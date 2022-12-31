السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
من اليوم وحتى الجمعة.. بيان من الدفاع المدني يحذر أهالي هذه المناطق: اتبعوا التعليمات
«الزكاة والضريبة والجمارك» تبدأ تطبيق مرحلة «الربط والتكامل» من الفوترة الإلكترونية
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مصر
حسن الخاتمة.. كاميرا مراقبة توثق لحظة وفاة أردني في صلاة المغرب (فيديو)
رئيس وزراء اليمن يتهم ميليشيا الحوثي برفض السلام والهدنة ويطالب تصنيفها “إرهابية”
بدولة عربية.. كسبت طليقته دعوى الحضانة فأنهى حياة طفله بطريقة تُدمي القلوب

الرئيسية

 /

محليات

 /

من اليوم وحتى الجمعة.. بيان من الدفاع المدني يحذر أهالي هذه المناطق: اتبعوا التعليمات

من اليوم وحتى الجمعة.. بيان من الدفاع المدني يحذر أهالي هذه المناطق: اتبعوا التعليمات

من اليوم وحتى الجمعة.. بيان من الدفاع المدني يحذر أهالي هذه المناطق: اتبعوا التعليمات
٠١:٢٢:٢٠ ص، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم (الأحد) حتى يوم الجمعة المقبل، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وبحرة وخليص والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه ورنية، وأجزاء من المدينة المنورة تشمل المدينة المنورة وبدر وينبع والمهد ووادي الفرع وخيبر والعلا والحناكية، وأجزاء من منطقة الرياض تشمل المجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف، وأجزاء من مناطق الباحة والقصيم و الشرقية والحدود الشمالية والجوف وحائل و تبوك.

اقرأ أيضا:

الأرصاد يعلن توقعه لوقت هطول الأمطار الرعدية على مكة وجازان

وأوضحت أنه يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها، وقد تصل إلى غزيرة على منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والخرج والمزاحمية والقويعية والأفلاج وليلى، وأجزاء من مناطق الشرقية وعسير و جازان ونجران، إضافة إلى تساقط الثلوج الثلاثاء والأربعاء المقبلين على مرتفعات منطقة تبوك في جبل اللوز وعلقان والظهر، وأجزاء من منطقتي الجوف (القريات) والحدود الشمالية (طريف، عرعر، حزم الجلاميد).

الكلمات الدلالية:
الارصاد الدفاع المدني امطار رعدية مكة المكرمة

مواد ذات صلة

المزيد
«بلومبرج»: سنغافورة تنافس البورصات العالمية للفوز بنصيب في الطرح الأولي لـ«أرامكو»

«بلومبرج»: سنغافورة تنافس البورصات العالمية للفوز بنصيب في الطرح الأولي لـ«أرامكو»

٠٧:١٨ م، الأثنين، ٠٦ فبراير ٢٠١٧
بيان الدول الأربع المقاطعة: تلقينا الرد القطري وسيُرد عليه في الوقت المناسب

بيان الدول الأربع المقاطعة: تلقينا الرد القطري وسيُرد عليه في الوقت المناسب

٠٣:٠٨ ص، الأربعاء، ٠٥ يوليو ٢٠١٧
أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مهند الرويلي وامرأة تصفع ماكرون على وجهه وسط حُرّاسه

أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مهند الرويلي وامرأة تصفع ماكرون على وجهه وسط حُرّاسه

١٠:٢٥ م، الأحد، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
السفير العراقي: ملف تبادل السجناء مع المملكة بانتظار مصادقة مجلس النواب

السفير العراقي: ملف تبادل السجناء مع المملكة بانتظار مصادقة مجلس النواب

١٠:١٦ م، الخميس، ١٢ أبريل ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *