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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مصر
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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مصر

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مصر

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مصر
١٢:٥٤:٤٤ ص، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة للهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربيّة، والذي تسبب في وفاة وجرح عددٍ من العناصر الأمنية.

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وعبّرت الوزارة عن وقوف المملكة وتضامنها مع الشقيقة مصر قيادةً وحكومة وشعباً في هذا المصاب، مقدمةً خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولمصر وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

الكلمات الدلالية:
الاسماعيلية مصر هجوم إرهابي هجوم ارهابي وزارة الخارجية

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