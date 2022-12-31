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دراسة توضح العلاقة بين نقص المغنيسيوم والتوحد وفرط النشاط لدى الأطفال
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دراسة توضح العلاقة بين نقص المغنيسيوم والتوحد وفرط النشاط لدى الأطفال

دراسة توضح العلاقة بين نقص المغنيسيوم والتوحد وفرط النشاط لدى الأطفال

دراسة توضح العلاقة بين نقص المغنيسيوم والتوحد وفرط النشاط لدى الأطفال
٠٢:١٣:٥٨ ص، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة عن طبيعة العلاقة بين نقص المغنيسيوم والتوحد وفرط النشاط لدى الأطفال الصغار.

وأوضحت الدراسة، أنه يوجد أكثر من نصف المغنيسيوم في الجسم داخل العظام، ويستقلب 300 إنزيماً داخل جسم الطفل، ويلعب أدواراً في وظائف المخ، والأعصاب، والعضلات.

وبينت الدراسة، أن من أبرز العلامات وأعراض نقصه فقدان الشهية، والاستفراغ والغثيان، والتنميل والوخز، وتقلص العضلات وتشنجها.

وأضافت الدراسة، أنه رغم أن نقص المغنيسيوم لدى الطفل لا يسبب فرط النشاط كما كان يُعتقد، إلا أن الأدلة تشير إلى أن المغنسيوم لدى الطفل المصاب بالتوحد غالباً ما يكون أقل مقارنةً مع أقرانه.

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وفي هذا السياق، أوضحت تقارير معاهد الصحة الوطنية الأمريكية إن الغالبية، بما في ذلك الأطفال، تعاني نقصاً ما في المغنيسيوم. وغالباً ما توصف مكملات المغنيسيوم للأطفال لتخفيف فرط النشاط، أو الربو، أو التوحد.

وتعتبر الأطعمة ذات الألياف مصدراً جيداً للمغنيسيوم، بما فيها الخضروات الورقية، والبقول، والمكسرات، والبذور والحبوب الكاملة، وفقا لموقع “ليفينغ سترونغ”.

وبحسب الدراسة، فقد تكون المياه مصدراً جيداً للمغنيسيوم، بما فيها المعدنية والمعبأة في زجاجات.

وتابعت الدراسة، أن المصادر الغذائية الطبيعية الجيدة للمغنيسيوم تشمل اللوز، والسبانخ، والكاجو، والفول السوداني، وحليب الصويا، والأفوكادو، واللبن، والأرز البني.

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الكلمات الدلالية:
الأطفال التوحد المغنيسيوم دراسة حديثة

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