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حسن الخاتمة.. كاميرا مراقبة توثق لحظة وفاة أردني في صلاة المغرب (فيديو)
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حسن الخاتمة.. كاميرا مراقبة توثق لحظة وفاة أردني في صلاة المغرب (فيديو)

حسن الخاتمة.. كاميرا مراقبة توثق لحظة وفاة أردني في صلاة المغرب (فيديو)

حسن الخاتمة.. كاميرا مراقبة توثق لحظة وفاة أردني في صلاة المغرب (فيديو)
١٢:٤٩:٠٦ ص، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر يوثق لحظة وفاة أحد المواطنين في الأردن أثناء أداء صلاة المغرب داخل مسجد قريته.

وأظهر الفيديو- الذي وثقته كاميرا مراقبة داخل المسجد-  الرجل يقف في الصف الثاني والأخير ضمن المصلين في صلاة المغرب، وفي لحظات قليلة تحرك خطوة للخلف بشكل غير طبيعي ثم عاد للأمام مرة أخرى وسقط فجأة مغشيًا عليه، حيث فاضت روحه إلى بارئها وهو بين يدي الله.

ونشر الفيديو الإعلامي الأردني عامر الرجوب عبر حسابه على “تويتر”، وعلق بالقول :” في قريتي الصريح توفي شاب أيمن الطاهات رحمه الله ،لم نعلم عنه إلا خير ، وكان واضحاً في جنازته حيث غصت المقبرة بالمعزيين ،ووالده الذي لم تقف إنا لله وإنا اليه راجعون من فمه”.

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وتابع :” وفاة ثانية المتوفي فيها أستاذي في المدرسة  الدكتور ابراهيم الشهابات  الذي توفي بين يدي الله في صلاة المغرب”.

 

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المسجد حسن الخاتمة صلاة المغرب مات في الصلاة وفاة أردني

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