رئيس وزراء اليمن يتهم ميليشيا الحوثي برفض السلام والهدنة ويطالب تصنيفها “إرهابية”

تواصل – فريق التحرير:

اتهم رئيس وزراء الحكومة اليمنية معين عبدالملك، مساء أمس السبت، ميليشيا الحوثي برفض السلام وتمديد الهدنة، وطالب المجتمع الدولي بتصنيفها “إرهابية”.

وقال معين عبدالملك، خلال اجتماع للمجلس في عدن، إن ميليشيا الحوثي تواصل رفض السلام وتمديد الهدنة الإنسانية، وبالاستهتار “بالجهود الإقليمية والأممية والدولية في هذا الشأن واستخفافها بمعاناة الشعب اليمني”.

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وندد عبدالملك بارتهان ميليشيا الحوثي لإيران، وقال إن حكومته تتطلع إلى قيام المجتمع الدولي بـ “تصنيف الحوثي منظمة إرهابية” قائلا إن “ممارساتها وانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي فاقت فيها تنظيمي “القاعدة” و”داعش”، وحلفائها في الحرس الثوري الإيراني”.

وذكرت وكالة “سبأ” الحكومية أن مجلس الوزراء نوّه “بالدعم السخي من الأشقاء في المملكة، على مختلف المستويات، ومن بينها منحة المشتقات النفطية السعودية.

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