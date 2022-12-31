ضباب وشبه انعدام في الرؤية.. «تعليم حائل» تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم حائل، تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الأحد بمدارس المنطقة، على أن تكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

وقالت “تعليم حائل” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وفرصة تكون الضباب الكثيف، وشبه الانعدام في الرؤية، وحرصًا على سلامة الجميع ، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 بمدارس منطقة حائل وستكون الدراسة عبر ” منصة مدرستي ” للطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس”.

كانت إدارة تعليم الطائف، قررت تعليق الدراسة الحضورية غدا، بعد تقارير المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة الطلاب ومنسوبي العليم.

وقال حساب محافظة الطائف الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبيات مكاتب التعليم، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد؛ وستكون الدراسة غداً عن بعد”.

كما أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، منذ قليل، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد، وذلك في مدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة.

وأورد الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة عبر “تويتر: أنه ستكون الدراسة عبر “منصة مدرستي ” للطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأعلنت إدارة تعليم جدة، قبل قليل، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص.

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص . وسيكون الدوام لليوم الدراسي غداً عن بُعد عبر ” منصة مدرستي ” لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما أعلنت إدارة تعليم جدة، منذ قليل، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص.

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص . وسيكون الدوام لليوم الدراسي غداً عن بُعد عبر ” منصة مدرستي ” لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.