«ماسك» أول شخص في التاريخ يخسر 200 مليار دولار خلال عام

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أصبح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية، أول شخص في العالم يخسر 200 مليار دولار خلال عام واحد، بعد أن فقد نحو 59 في المائة من ثروته خلال الـ13 شهرًا الأخيرة.

وشهدت ثروة ماسك (51 عامًا) تراجعًا حادًا إلى 137 مليار دولار بعد انهيار أسهم “تسلا” في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك انخفاض بنسبة 11 في المائة يوم الثلاثاء وفقا لمؤشر “بلومبرج” للمليارديرات.

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340 مليار دولار

وبلغت ثروته ذروتها عند 340 مليار دولار في 4 نوفمبر 2021، وظل أغنى شخص في العالم حتى أزاحه من المركز الأول الفرنسي برنارد أرنو هذا الشهر.

وفقدت “تسلا” ما يقرب من 70 في المائة من قيمتها في عام 2022 بعد تأخير الإنتاج في الصين، وسحب السيارات، والمخاوف بين المستثمرين من أن رئيسها التنفيذي قد صرف انتباهه عن الشركة بعد تسلم دوره الجديد رئيسًا لموقع “تويتر”.

وانخفضت القيمة السوقية لـ”تسلا” بنحو 864 مليار دولار منذ بلوغ ذروتها التاريخية في 3 يناير 2021، مما تسبب في خروجها من قائمة أكبر 10 شركات نسبة للقيمة.

وتقع “تسلا” الآن أعلى بقليل من شركة إنفيديا، لصناعة أشباه الموصلات، والتي تبلغ قيمتها السوقية 374.07 مليار دولار.

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سياسة ماسك المثيرة للجدل

وأثار ماسك الجدل مرات عدة منذ توليه رئاسة “تويتر” قبل أسابيع قليلة، بما يشمل صرفه الكثير من العمال في تويتر، وإعادة بعض حسابات اليمين المتطرف، وحجب حسابات صحافيين.

وبعد فترة وجيزة من توليه رئاسة المنصة، أعلن أن تويتر ستتقاضى 8 دولارات شهريا مقابل توثيق الحسابات، لكنه اضطر إلى تعليق خطة “تويتر بلو” بعد توثيق الكثير من الحسابات المزيفة. وقد أعيد العمل أخيراً بهذه الخدمة.

في 4 نوفمبر، قال ماسك إن الشركة تخسر 4 ملايين دولار في اليوم. واستغنت تويتر عن نصف موظفيها البالغ عددهم 7500 موظف.

وأعاد ماسك أيضًا حساب الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال إن تويتر لن تتصدى للمنشورات التي تنطوي على معلومات مصنفة في إطار التضليل بشأن كوفيد-19.

وخسر ماسك رئاسة “تويتر” في اسطلاع للرأي أجراه بين متابعيه، سألهم فيه ما إذا كان عليه التنحي من منصبه كرئيس للشبكة، متعهدًا بالالتزام بالنتيجة والعمل وفق المقتضى.