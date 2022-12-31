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تصعيد واستفزاز.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
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تصعيد واستفزاز.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

تصعيد واستفزاز.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

تصعيد واستفزاز.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
١١:٠٩:١٣ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن نظيره الكوري الشمالي أطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان.

وحسب وكالة “يونهاب” للأنباء، فقد نقلت تصريحات نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان.

ولم ترد معلومات حول مدى الصاروخ وارتفاعه وسرعته.

ويعتقد الجيش الكوري الجنوبي أن عملية الإطلاق قد تكون ردا من بيونغ يانغ على اختبار كوريا الجنوبية لصاروخ جديد يعمل بالوقود الصلب.

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الكلمات الدلالية:
حرب عسكرية صاروخ باليستي كوريا الجنوبية كوريا الشمالية

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