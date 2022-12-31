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مشهد بديع.. لحظة دخول السيول البحر الأحمر بعد هطول أمطار غزيرة على عسير
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مشهد بديع.. لحظة دخول السيول البحر الأحمر بعد هطول أمطار غزيرة على عسير

مشهد بديع.. لحظة دخول السيول البحر الأحمر بعد هطول أمطار غزيرة على عسير

مشهد بديع.. لحظة دخول السيول البحر الأحمر بعد هطول أمطار غزيرة على عسير
١١:٠٧:٤٨ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” عبر حسابها في موقع “تويتر”، لحظة دخول السيول في البحر الأحمر بعد هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، لتشكل مشهدًا فريدًا من نوعه.

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كميات أكبر من الأمطار

وتستقبل منطقة عسير التي تقع على هضبة عالية كميات أكبر من الأمطار مقارنة ببقية البلاد، وتتمتع بأعلى متوسط لهطول الأمطار في المملكة بسبب الأمطار الموسمية إلى حد كبير.

يتراوح متوسط هطول الأمطار السنوي في المرتفعات من 300 إلى 500 ملم (12 إلى 20 بوصة). ويمكن أن يتراوح متوسط هطول الأمطار من 600 ملم (24 بوصة) إلى أكثر من 1000 ملم (39 بوصة) سنويًا، في المناطق الرطبة.

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موسم تساقط الأمطار

وتتلقى السهول والهضاب الشرقية كميات أقل بكثير، من 500 ملم (20 بوصة) إلى أقل من 100 ملم (3.9 بوصة) سنويًا. وتسقط الأمطار في موسمين، الأول في مارس وأبريل، مع بعض الأمطار في الصيف.

وتشهد الجبال انخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء بشكل كبير بالمقارنة مع باقي مناطق المملكة؛ وقد تصل إلى 5 درجاتٍ تحت الصفر.

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