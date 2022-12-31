مدرب مصري يعترض على توقيت المباريات: «لا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة»

تواصل – فريق التخرير:

حث أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان، الذي يلعب في الدوري المصري لكرة القدم، مسؤولي الكرة في مصر على تحديد مواعيد المباريات بما لا يتعارض مع مواقيت الصلاة.

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احترموا مواعيد الأذان والصلاة

وكتب الرمادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:” “نداء إلي من ينظم مواعيد جدول المبارايات احترموا شعائرنا وأحترموا مواعيد الأذان والصلاة يرحمكم الله فلا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة”.

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تعارض مواعيد المباريات مع أوقات الصلاة

وغالبًا ما تقام المباريات في أوقات الصلاة، الأمر الذي قد يضيّع على اللاعبين وكذا الجماهير أداؤها في وقتها.

وكثيرًا ما خطفت الصور التي تعكس حرص اللاعبين على الصلاة، أو السجود في الملعب عقب تسجيل الأهداف.