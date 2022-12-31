لحملة الثانوية فأعلى.. تدريب «مهارات» المنتهي بالتوظيف

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أعلن مركز مهارات للتدريب الإنشائي بالنعيرية، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، فتح باب التسجيل لبرنامج الدبلوم المشارك والمنتهي بالتوظيف في إحدى الشركات المحلية أو العالمية في المملكة، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

التخصصات:

– فني أمن وسلامة.

– فني كهرباء صناعية.

– فني آلات دقيقة.

– فني تركيب أنابيب.

– فني لحام.

الشروط المطلوبة:

– العمر 18 سنة لحاملي الثانوية عامة أو صناعية.

– ومن 20 – 26 سنة لحاملي الدبلوم أو البكالوريوس.

– شهادة الثانوية بمعدل 60% أو أكثر.

– نسبة القدرات 50% أو أكثر.

– لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.

– تقديم سجل المخالفات المرورية التفصيلي.

– أن يكون المتقدم لائق طبياً.

– إجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.

مميزات البرنامج:

– شهادة دبلوم مشارك مُعتمدة من كليات التميز بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

– مكافأة شهرية خلال فترة التدريب.

– راتب مجزي بعد التخرج.

– تأمين طبي للمتدرب.

– مكان التدريب النعيرية

– مدة التدريب سنة واحدة.

تفاصيل الإعلان:- هنا

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم السبت بتاريخ 1444/06/07هـ الموافق بالميلادي 2022/12/31م.

طريقة التقديم:-

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