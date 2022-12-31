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انتشال جثتين وإنقاذ أكثر من 200 مهاجر قبالة السواحل اللبنانية
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انتشال جثتين وإنقاذ أكثر من 200 مهاجر قبالة السواحل اللبنانية

انتشال جثتين وإنقاذ أكثر من 200 مهاجر قبالة السواحل اللبنانية

انتشال جثتين وإنقاذ أكثر من 200 مهاجر قبالة السواحل اللبنانية
١٠:٢٥:٠٧ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلن الجيش اللبناني السبت أنه أنقذ اكثر من 200 مهاجر، وانتشل جثتي شخصين كانوا على متن قارب تعرض للغرق قبالة الساحل اللبناني الشمالي.

وكتب الجيش اللبناني عبر حسابه في موقع “تويتر”: “أنهت القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل (قوة الامم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان) إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم 232، ويجري حالياً نقلهم إلى مرفأ طرابلس. كما تم انتشال جثتَي شخصين غرِقا أثناء عملية الإنقاذ”.

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هجرة غير شرعية

وأضاف في تغريدة أخرى، أن هؤلاء الأشخاص “كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية”.

وأفا مراسل لوكالة “فرانس برس” في مرفأ طرابلس في شمالي لبنان، أن الركاب كانوا من الرجال والنساء والأطفال بينهم غالبية سورية ونحو 50 لبنانيًا.

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غرق قارب قبالة سواحل سوريا

وفي أواخر سبتمبر، غرق قارب أبحر من لبنان قبالة سواحل سوريا، ما أسفر عن مقتل نحو مائة شخص كانوا على متنه في أحد أكثر حوادث الغرق دموية في شرقي البحر المتوسط.

ونشطت ظاهرة الهجرة غير الشرعية من شمالي لبنان خلال السنوات الأخيرة. وغالباً ما تكون وجهة الزوارق قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الاوروبي الواقعة قبالة السواحل اللبنانية.

وبحسب تقدير الأمم المتحدة، فقد غادر أو حاول ما لا يقلّ عن 38 زورقًا يحمل أكثر من 1500 شخص مغادرة لبنان من طريق البحر في الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2021.

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اكثر من 200 مهاجر الجيش اللبناني الساحل اللبناني الشمالي قارب هجرة غير شرعية

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