الموت لخامنئي وحرق صور قاسم سليماني.. موجة غضب واسعة تجتاح إيران

تواصل – فريق التحرير:

استمرت احتجاجات الشعب الإيراني، في وجه نظام الملالي، حيث تصدت لها شرطته وقواته بشدة، بإرهاب المحتجين واعتقالهم، وإصدار أحكام مشددة بحقهم.

شعارات مناهضة تربك حسابات إيران

وخرجت مظاهرات ليلية، صارت معتادة في شوارع إيران، تندد بقمع نظام الملالي وتسلطه، ورفع المحتجون هتافات “الموت للديكتاتور”، و”الموت لخامنئي”، كما شهدت الاحتجاجات حرق موز النظام، وأبرزها تماثيل وصور قاسم سليماني.

ورددت مجموعة من المواطنين في منطقة بونك الواقعة غربي طهران، مساء الجمعة، شعارات مناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية.

وكانت شعارات “الموت للجمهورية الإسلامية”، و”الموت للنظام قاتل الأطفال”، و”خامنئي الضحاك سنقتلك”، من بين الهتافات الليلية لمتظاهري منطقة بونك، حسب “العربية”.

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النيران تأكل سليماني وخامنئي وأشعل المتظاهرون، مساء الجمعة، النار أيضًا في لافتة تحتوي على دعاية عليها صورة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، على طريق الإمام علي السريع في طهران. وفي شارع هاشمي جنوبي طهران، منطقة سعيد آباد، أضرمت مجموعة من المتظاهرين النار في لافتة تحمل صورة سليماني.

هذا هو عام الدم

من ناحية أخرى، شهدت منطقة سعدات آباد بطهران أيضا شعارات ليلية لمجموعة من المتظاهرين مساء الجمعة، من بينها: “الموت للديكتاتور” و”هذا العام هو عام الدم، خامنئي سيحطم”.

وفي نارمك الواقعة شرقي طهران، هتفت مجموعة من المتظاهرين، مساء الجمعة، بشعارات مناهضة للنظام من داخل منازلهم ومجمعاتهم السكنية. وكانت شعارات “الموت لخامنئي”، و”الموت للديكتاتور” من بين الهتافات الليلية التي أطلقها المحتجون في نارمك.

كما شهدت مناطق من مدينة كرج احتجاجات في الشوارع وشعارات مناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية، وأشعلت مجموعة من المتظاهرين النار في شارع دانش آموز بمدينة كرج ورددوا هتافات مناهضة للنظام.