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شاهد.. هطول أمطار غزيرة على جدة الآن
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شاهد.. هطول أمطار غزيرة على جدة الآن

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على جدة الآن

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على جدة الآن
١٠:٠٨:٢١ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة، مساء اليوم السبت.

ووثق المقطع، حالة مطرية غزيرة على محافظة جدة مساء اليوم، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.

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كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي جازان ونجران, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

من جهتها، أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

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الكلمات الدلالية:
أمطار جدة أمطار محافظة جدة جدة محافظة جدة

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