شاهد.. هطول أمطار غزيرة على جدة الآن

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة، مساء اليوم السبت.

ووثق المقطع، حالة مطرية غزيرة على محافظة جدة مساء اليوم، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.

اقرأ أيضا:

الأرصاد يعلن توقعه لوقت هطول الأمطار الرعدية على مكة وجازان

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي جازان ونجران, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

من جهتها، أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

اقرأ أيضا:

منها «مكة والمدينة والرياض».. توقعات الأرصاد : سيول وأمطار على هذه المناطق