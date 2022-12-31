«شؤون الحرمين» تحذر من أعراض انسحاب المواد المخدرة

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أصدر الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون الحرمين، رسائل توعوية، للتحذير من خطورة الإدمان، والمواد المخدرة، والأضرار التي يتعرض لها المتعاطين.

وأوضحت «شؤون الحرمين» في تغريدة عبر “تويتر” أن: “محاولات التوقف عن استخدام المخدر، تؤدي إلى إحساس قوي بالرغبة فيه، وتجعلك مريضا بدنيا «أعراض الانسحاب»”.

وحددت “شؤون الحرمين” 6 طرق للوقاية من الأدمان وهي:

1- التوعية بالأضرار

2- الرعاية والاهتمام

3- ممارسة الرياضة

4- الابتعاد عن المدمنين وأماكنهم

5- التغلب على الضغوط النفسية

6- عدم تناول المسكنات وأدوية الاكتئاب إلا بإشراف الطبيب

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السديس يكشف طرق تهريب المخدرات

قال الشيخ عبدالرحمن السديس، في آخر خطبة جمعة خلال 2022، بالمسجد الحرام، إن مروجي المخدرات يستغلون “المصاحف الكريمة” لتهريب بضاعتهم.

وأضاف: “حشيش وحبوب ومادة القات والشبو المخدر وأقرص الإنفيتامين والحقن والمخدرات الإلكترونية وغيرها في استهداف خطير، وهوس مستطير تستغل المصاحف الكريمة، والأحشاء والفواكه والبضائع الاستهلاكية وإطارات السيارات ونحوها”

وأنشد السديس قائلاً:

لا تبك من قتلوا ولا من جاعوا.. وابك الأولى بخطى المخدر ضاعوا

الموت أجمل من حياة لم تصن عقلاً.. ومن لندائها أسماع