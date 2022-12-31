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«شؤون الحرمين» تحذر من أعراض انسحاب المواد المخدرة
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«شؤون الحرمين» تحذر من أعراض انسحاب المواد المخدرة

«شؤون الحرمين» تحذر من أعراض انسحاب المواد المخدرة

«شؤون الحرمين» تحذر من أعراض انسحاب المواد المخدرة
١٠:١٧:٤١ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون الحرمين، رسائل توعوية، للتحذير من خطورة الإدمان، والمواد المخدرة، والأضرار التي يتعرض لها المتعاطين.

وأوضحت «شؤون الحرمين» في تغريدة عبر “تويتر” أن: “محاولات التوقف عن استخدام المخدر، تؤدي إلى إحساس قوي بالرغبة فيه، وتجعلك مريضا بدنيا «أعراض الانسحاب»”.

وحددت “شؤون الحرمين” 6 طرق للوقاية من الأدمان وهي:

1- التوعية بالأضرار

2- الرعاية والاهتمام

3- ممارسة الرياضة

4- الابتعاد عن المدمنين وأماكنهم

5- التغلب على الضغوط النفسية

6- عدم تناول المسكنات وأدوية الاكتئاب إلا بإشراف الطبيب

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بالفيديو.. مسؤول بلجنة مكافحة المخدرات: مادة الشبو قاتلة وقنبلة موقوتة

السديس يكشف طرق تهريب المخدرات

قال الشيخ عبدالرحمن السديس، في آخر خطبة جمعة خلال 2022، بالمسجد الحرام، إن مروجي المخدرات يستغلون “المصاحف الكريمة” لتهريب بضاعتهم.

وأضاف: “حشيش وحبوب ومادة القات والشبو المخدر وأقرص الإنفيتامين والحقن والمخدرات الإلكترونية وغيرها في استهداف خطير، وهوس مستطير تستغل المصاحف الكريمة، والأحشاء والفواكه والبضائع الاستهلاكية وإطارات السيارات ونحوها”

وأنشد السديس قائلاً:

لا تبك من قتلوا ولا من جاعوا.. وابك الأولى بخطى المخدر ضاعوا

الموت أجمل من حياة لم تصن عقلاً.. ومن لندائها أسماع

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الكلمات الدلالية:
أعراض انسحاب المواد المخدرة إدمان المخدرات الشيخ السديس المسجد الحرام خطبة الجمعة سؤون الحرمين

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