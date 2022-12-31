من الكركم إلى الشاي الأخضر.. أبرز الأطعمة التي تحميك من الصلع

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كشف خبير عن مجموعة من الأطعمة التي يساعد تناولها على حماية الشعر من الصلع الذكوري.

ويتعلق الأمر بتثبيط هرمون الأندروجين، ديهدروتستوستيرون (DHT)، الذي من شأنه أن يضر بصيلات الشعر، والذي قد يكون مسؤولاً عن تساقط الشعر والصلع، وفق الأخصائي الدكتور إيمي بايك.

وفي حين اقترح استخدام دواء “فيناسترايد” لمنع تساقط الشعر، بين أن هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن بعض الأطعمة والمكملات الغذائية قد تكون قادرة على تقليل مستويات الديهدروتستوستيرون”.

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أهم الأطعمة التي تحمي من الصلع

-الكركم

وقال أخصائي الشعر، إنه “على الرغم من عدم وجود دليل على أن الكركم يعمل على نمو الشعر، فقد وجدت بعض الدراسات المبكرة أنه قد يكون له آثار ضد DHT”.

ونقلاً عن إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات، أشار إلى أن الاستخدام اليومي للكركمين (أحد مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الكركم) يقلل من مستويات الديهدروتستوستيرون في الفئران.

زيت جوز الهند

أظهرت الأبحاث فوائد زيت جوز الهند، التي يمكن أن تساعد في تقليل تساقط بروتين الشعر، وفقًا لإحدى الدراسات.

قال الدكتور بايك، إن بعض المركبات الموجودة في زيت جوز الهند قد تكون فعالة في الحد من آثار (DHT).

وذكر أن إحدى الدراسات أظهرت “أن حمض اللوريك، وهو مادة موجودة في زيت جوز الهند، قد يكون لها – بالتنسيق مع مكونات أخرى – تأثير على الإنزيم الذي يحول التستوستيرون إلى DHT”.

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زيت بذور اليقطين

قال الدكتور بايك: “وجدت بعض الأبحاث أن زيت بذور اليقطين، وهو زيت يتم عصره على البارد من بذور اليقطين، قد يساعد في منع تساقط الشعر وتحفيز نمو الشعر”، وفق صحيفة “إكسبريس”.

ووجد أحد الأبحاث الذي نُشر في الطب التكميلي والبديل القائم على الأدلة، أن الرجال الذين يعانون من الصلع الذكوري الذين استخدموا مكملات زيت بذور اليقطين لمدة 25 أسبوعًا شهدوا زيادة بنسبة 40 في المائة في متوسط عدد الشعر.

وأوضح الدكتور بايك: “بالمقارنة، فإن الرجال الذين استخدموا دواءً وهميًا غير علاجي شهدوا فقط زيادة بنسبة 10 في المائة في عدد الشعر خلال نفس الفترة”.

الشاي الأخضر

أشار الدكتور بايك إلى أن الشاي الأخضر يلعب دورًا وقائيًا في منع تساقط الشعر.