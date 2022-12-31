هواوي تنتعش وزيادة في الإيرادات رغم العقوبات

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توقعت شركة هواوي الصينية العملاقة المتخصصة في التكنولوجيا أن تبلغ إيرادات العام 636.9 مليار يوان، أي ما يعادل 91.53 مليار دولار.

تراجع النمو يتوقف

وقدرت “هواوي” نمو إيراداتها لعام 2022 بنسبة 0.4%، مما يشير إلى توقف تراجع مبيعاتها بسبب العقوبات الأمريكية، حسب “CNBC عربية”.

وقال إريك شو، الرئيس الدوري لـ Huawei ، إن: “القيود الأمريكية باتت الوضع الطبيعي بالنسبة لنا حالياً، ونعود إلى العمل كالمعتاد”.

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حظر استيراد معدات هواوي

وكانت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، حظرًا على استيراد معدات اتصالات جديدة من شركتي “هواوي تكنولوجيز” و”زد تي آي” الصينيتين، في نوفمبر الماضي، بدعوى أنها تشكل “خطرًا غير مقبول” على الأمن القومي للولايات المتحدة.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية عن اللجنة، السبت، أنها أقرت قواعد نهائية تحظر بيع أو استيراد المعدات التي يعتقد أنها تشكل خطرًا على الأمن القومي للولايات المتحدة، وذلك في أحدث حملة على شركات صناعة معدات الاتصالات الصينية.

ورفضت “هواوي” التعليق، ولم ترد شركة “زد تي آي” على الفور على طلب للتعليق بشأن القرار الأمريكي.