تنبيه متقدم من الأرصاد لأهالي منطقة مكة.. أمطار غزيرة تستمر لعدة ساعات

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 مساء يوم الأحد.

وتشمل الحالة كل من “خليص، عسفان، العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، الليث، الشعيبة، جدة، الكامل، الخرمة، المويه، تربة، رنية، أضم، ميسان، الطائف، رابغ”.

في سياق متصل، أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

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الأرصاد يعلن توقعه لوقت هطول الأمطار الرعدية على مكة وجازان

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي جازان ونجران, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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