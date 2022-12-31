السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيه متقدم من الأرصاد لأهالي منطقة مكة.. أمطار غزيرة تستمر لعدة ساعات
جوجل تختتم عام 2022 بغرامة قدرها 9.5 ملايين دولار
محفظة تعود إلى صاحبتها بعد فقدانها لأكثر من 55 عامًا
تعليق الدراسة الحضورية في الطائف يوم غد
مشهد استثنائي في «الباحة».. مواطن يزيح أكوام «الثلوج» أمام باب منزله (فيديو)
الأسهم تسجل أول خسارة سنوية منذ 7 أعوام ومكاسب الذهب والنفط

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه متقدم من الأرصاد لأهالي منطقة مكة.. أمطار غزيرة تستمر لعدة ساعات

تنبيه متقدم من الأرصاد لأهالي منطقة مكة.. أمطار غزيرة تستمر لعدة ساعات

تنبيه متقدم من الأرصاد لأهالي منطقة مكة.. أمطار غزيرة تستمر لعدة ساعات
٠٩:٤٧:١٢ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 مساء يوم الأحد.

وتشمل الحالة كل من “خليص، عسفان، العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة،  الليث، الشعيبة، جدة، الكامل، الخرمة، المويه، تربة، رنية، أضم، ميسان، الطائف، رابغ”.

في سياق متصل، أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

اقرأ أيضا:

الأرصاد يعلن توقعه لوقت هطول الأمطار الرعدية على مكة وجازان

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي جازان ونجران, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

 

 

اقرأ أيضا:

منها «مكة والمدينة والرياض».. توقعات الأرصاد : سيول وأمطار على هذه المناطق

 

الصورة

الكلمات الدلالية:
أمطار مكة الأرصاد الأمطار مكة منطقة مكة

مواد ذات صلة

المزيد
الدفاع المدني يبدأ في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج

الدفاع المدني يبدأ في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج

٠٩:٢٢ م، الأربعاء، ٢٣ أغسطس ٢٠١٧
المعارضة تتبنى إسقاط طائرة للنظام السوري في دمشق

المعارضة تتبنى إسقاط طائرة للنظام السوري في دمشق

٠٢:٣٠ ص، الثلاثاء، ٠٦ يونيو ٢٠١٧
شطب 50% من «المكاتب العقارية» المخالفة بجميع المناطق

شطب 50% من «المكاتب العقارية» المخالفة بجميع المناطق

٠٥:٥٠ م، السبت، ١٧ ديسمبر ٢٠١٦
«أرامكو» ترصد 26.25 مليار ريال لعمليات التنقيب خلال 3 سنوات

«أرامكو» ترصد 26.25 مليار ريال لعمليات التنقيب خلال 3 سنوات

١٠:٥٨ ص، الأحد، ٢٦ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *