محفظة تعود إلى صاحبتها بعد فقدانها لأكثر من 55 عامًا

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استعادت امرأة من ولاية ويست فرجينيا الأمريكية، محفظة فقدتها قبل 55عامًا داخل مدرستها الثانوية.

وكانت شارون داي، تبلغ من العمر 16 عامًا عندما فقدت محفظتها في مدرسة فايتفيل الثانوية في عام 1968، لكنها لم تتوقع أبدًا العثور عليها مرة أخرى، كما قالت.

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العثور على المحفظة

وبعد أن أغلقت المدرسة بشكل دائم في عام 2019، بدأ مشروع لتحويلها إلى شقق سكنية، وأثناء ذلك عثر على محفظة داي المفقودة.

وقالت شركة “نيو ريفر كونتراكتينج”، إنهم فوجئوا بسقوط المحفظة من مجاري الهواء الني ظلت مغلقة منذ عقود وعثر بداخلها على العديد من العناصر الأخرى المفقودة منذ فترة طويلة.

وأضاف برادلي سكوت، مالك شركة المقاولات، لقناة (WVVA-TV): “كانت هناك بعض تذاكر الدخول القديمة لمباراة ملاكمة وبعض الأشياء الأخرى التي سقطت جميعًا عندما كسرناها وفتحناها لأول مرة منذ 100 عام”.

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الوصول إلى صاحبة المحفظة

وبعد أن عثر عليها، حاول سكوت الوصول إلى صاحبة المحفظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال: “مع كل صور وأسماء المحفظة على ظهر صور المحفظة، وبداخلها بطاقة الضمان الاجتماعي، أعتقدنا أنه يمكننا بالفعل العثور على هذا الشخص”.

وبعد حوالي أسبوع من البحث عليها عبر موقع “فيس بوك”، وصل سكوت إلى صاحبة المحفظة التي أصابتها المفاجأة بالذهول، قائلة: “إنه شيء لم أتخيل أبدًا أنني سأراه”. وأشارت إلى أنها تخطط لتحويل الصور والمحتويات الأخرى في محفظتها إلى سجل قصاصات.