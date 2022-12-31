جوجل تختتم عام 2022 بغرامة قدرها 9.5 ملايين دولار

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قررت شركة جوجل الأمريكية العملاقة، دفع مبلغ 9.5 ملايين دولار، لتسوية دعاوى قضائية، رفعها المدعي العام في ‏واشنطن، كارل راسين.

اتهامات بخداع المسنخدمية وانتهاك الخصوصية

وواجهت جوجل خلال هذه الدعاوى القضاية، اتهامات بخداع المستخدمين وانتهاك ‏خصوصيتهم، واستخدام “الأنماط المظلمة”، وهي اختيارات تتعلق بالتصميم، تهدف إلى خداع المستخدمين للقيام بأعمال لا تفيدهم.

وقال راسين، في معرض الدعوى، إن جوجل: “تقود المستهلكين إلى الاعتقاد بأنهم يتحكمون في ما إذا كانت جوجل تجمع المعلومات وتحتفظ بها حول موقعهم، وكيفية استخدام هذه المعلومات، ولكن في واقع الأمر لا يمكن للمستهلكين الذين يستخدمون منتجات “غوغل” منع الشركة من جمع مواقعهم وتخزينها والتربح منها”

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التتبع عبر الإنترنت

وفرضت هيئة مراقبة خصوصية البيانات الفرنسية، غرامات على شركتي جوجل وفيسبوك، في يناير الماضي، بقيمة إجمالية تزيد على 200 مليون يورو (226 مليون دولار)، بسبب عدم تسهيلهما إجراءات الانسحاب من التتبع عبر الإنترنت..

وقالت الهيئة: إن التحقيقات كشفت أنه في حين أن الشركات العملاقة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة أعطت المستخدمين الفرنسيين زرًا واحدًا لقبول ملفات تعريف الارتباط على الفور، لم تكن هناك طريقة بسيطة بنفس القدر بالنسبة للشركتين للرفض لأن “نقرات عديدة مطلوبة لرفض جميع ملفات تعريف الارتباط”، حسب “أسوشيتدبرس”.

وفرضت الهيئة غرامة قدرها 150 مليون يورو (170 مليون دولار) على شركة جوجل، وفرضت على فيسبوك غرامة قدرها 60 مليون يورو (68 مليون دولار)، كما هددت بغرامات يومية قدرها 100 يورو إذا لم تسهل الشركتان على المستخدمين في فرنسا رفض ملفات تعريف الارتباط في غضون ثلاثة أشهر.