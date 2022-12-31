تعليق الدراسة الحضورية غدا في جميع مدارس مكة المكرمة والكامل والجموم وبحرة

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أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، منذ قليل، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد، وذلك في مدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة.

عبر منصة “مدرستي”

وأورد الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة عبر “تويتر: أنه ستكون الدراسة عبر “منصة مدرستي ” للطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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«تعليم جدة»: تعليق الدراسة الحضورية غدا الأحد

بناء على تقارير “الأرصاد”

وأعلنت إدارة تعليم جدة، قبل قليل، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص.

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص . وسيكون الدوام لليوم الدراسي غداً عن بُعد عبر ” منصة مدرستي ” لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة ، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأضاف أن الأمطار مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي الى تدن في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم، هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الافقية، على محافظتي الدرب، وبيش.