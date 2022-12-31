ينتهي اليوم.. معهد الإدارة العامة يتيح التسجيل ببرامج اللغة الإنجليزية

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أعلن معهد الإدارة العامة فتح باب التسجيل في (برامج اللغة الإنجليزية) خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2022م، وهي برامج مكثفة مدفوعة بشهادات اجتياز معتمدة للرجال والنساء، تقام (حضورياً) أو (عن بعد) على النحو التالي:



1- برنامج اللغة الإنجليزية (عن بعد)

مدة البرنامج:

خمسة مستويات (8 أسابيع لكل مستوى) تقام في الفترة المسائية (من 5 إلى 8 مساءاً).

المزايا:

– شهادة اجتياز لكل مستوى من معهد الإدارة العامة.

– اختبار تحديد مستوى قبل إنعقاد البرنامج.

– مناهج دار نشر جامعة إكسفود (Exford University Press).

– 5 مستويات دراسية (8 أسابيع لكل مستوى بمعدل ساعات 96 لكل مستوى).

سعر المستوى الواحد:

سعر المستوى الواحد لبرنامج اللغة الإنجليزية (عن بعد): 2,900 ريال.

اختبار تحديد المستوى:

سيكون اختبار تحديد المستوى من 2023/1/1م إلى 2023/1/4م وستصل رسالة نصية تحتوي على الرابط الخاص باختبار تحديد المستوى في 2023/1/1م، سينفذ الاختبار في الفترة المسائية وينتهي الساعة 7 صباحاً.



2- برنامج اللغة الإنجليزية العام (حضوري)

مدة البرنامج:

خمسة مستويات (8 أسابيع لكل مستوى) تقام في الفترة المسائية (من 5 إلى 8 مساءاً).

المزايا:

– شهادة إجتياز لكل مستوى من معهد الإدارة العامة.

– اختبار تحديد مستوى قبل إنعقاد البرنامج.

– مناهج دار نشر جامعة إكسفود (Exford University Press).

– 5 مستويات دراسية (8 أسابيع لكل مستوى بمعدل ساعات 128 لكل مستوى).

سعر المستوى الواحد:

سعر المستوى الواحد لبرنامج اللغة الإنجليزية العام (حضوري): 2,900 ريال.

اختبار تحديد المستوى:

سيتم التواصل مع المسجلين في البرنامج الحضوري بعد تأكيد التنفيذ لأداء اختبار تحديد المستوى حضورياً في مركز اللغة في فرع جدة.

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3- برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف (حضوري)

مدة البرنامج:

أربعة مستويات (8 أسابيع لكل مستوى) تقام في الفترة الصباحية (من 8 صباحاً إلى 2 ظهراً) والفترة المسائية (من 4 إلى 8 مساءاً).

المزايا:

– شهادة إجتياز لكل مستوى من معهد الإدارة العامة.

– اختبار تحديد مستوى قبل إنعقاد البرنامج.

– مناهج ناشيونال جيوغرافيك.

– 4 مستويات دراسية (8 أسابيع لكل مستوى بمعدل ساعات 128 لكل مستوى).

سعر المستوى الواحد:

سعر المستوى الواحد لبرنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف (حضوري): 3,700 ريال.

اختبار تحديد المستوى:

سيكون اختبار تحديد المستوى من 2023/1/1م إلى 2023/1/4م وستصل رسالة نصية تحتوي على الرابط الخاص باختبار تحديد المستوى في 2023/1/1م، سينفذ الاختبار في الفترة المسائية في الرياض والشرقية فقط وينتهي الساعة 7 صباحاً.

الفئات المستهدفة:

كافة أفراد المجتمع (رجال ونساء).

مواعيد إقامة البرنامج:

ستقام كافة البرامج بتاريخ الأحد 1444/6/15هـ (الموافق 2023/1/8م).

طريقة التسجيل:

التسجيل في البرامج متاح حالياً من خلال بوابة أعمال (أفراد) على الرابط التالي: ( هنا ) ويستمر حتى السبت 1444/6/7هـ (الموافق 2022/12/31م).