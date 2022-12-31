«التعليم» تنشر جداول الحصص للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم السبت، جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين التابعة للوزارة، على تردد عربسات 12437.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الدروس ستكون عبر بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب (هنا الرابط).

ونشرت وزارة التعليم جداول الدروس للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني على الرابط التالي (اضغط هنا).

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