«تعليم جدة»: تعليق الدراسة الحضورية غدا الأحد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم جدة، منذ قليل، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص.

بناء على تقارير “الأرصاد”

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص . وسيكون الدوام لليوم الدراسي غداً عن بُعد عبر ” منصة مدرستي ” لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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رفع حالة الاستعداد في جدة

ورفعت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة من استعدادها وجاهزيتها تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة.

وأوضح مدير فرع الهيئة بالمحافظة سلطان المالكي, أنه منذ إطلاق التحذيرات من المركز الوطني للأرصاد جرى تفعيل إدارة الحدث لمثل هذه الحالات المطرية , حيث تم اعتماد تطبيق الخطة المعدة للكوارث ورفع الجهازية لإمكانات الهيئة من كوادر بشرية وآليات من خلال تواجد ٥٣ فرقة إسعافيه على مستوى المحافظة.