ليست أستراليا.. دولة غير معروفة أول من استقبلت العام الجديد

تواضل – وكالات:

على وقع الألعاب النارية التي أضاءت سماء جسر الميناء ودار الأوبرا الشهيرين في مدينة سيدني، احتفلت أستراليا بالعام الجديد، لكنها في الواقع ليست أول دولة في العالم تستقبل عام 2023.

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جزيرة كيريتيامتي

تعد جزيرة كيريتيامتي التابعة لدولة كيريباتي، وأكبر جزرها، أول جزيرة تحتفل بالعام الجديد، وهي تعتبر سلسلة من 10 جزر مرجانية أخرى غير مأهولة في الغالب في وسط المحيط الهادئ. ويقطن بها نحو 5 آلاف شخص،

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جزيرة ساموا

بينما تستقبل ساموا العام الجديد قبل أستراليا بساعتين. وتتكون ساموا من خمس جزر رئيسية وجزيرتين مرجانيتين. أكبر جزيرة في الإقليم وأكثرها سكانا هي جزيرة توتويلا.

جزيرة بيكر وهولاند

أما جزيرة بيكر وهولاند فهي آخر المناطق التي تستقبل العام الجديد في العالم، وهي جزر غير مأهولة، تقع بالقرب من الولايات المتحدة. وتبدأ الاحتفال في الساعة 12 مساءً بتوقيت جرينتش.

سلطان عمان الأولى عربيًا

أما أولى الدول العربية استقبالاً للعام الجديد، فهي سلطنة عمان، يليها الإمارات، وباقي الدول العربية تباعا، وآخرها موريتانيا.