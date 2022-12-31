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إصدار جواز السفر خلال 24 ساعة مقابل 500 ريال
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إصدار جواز السفر خلال 24 ساعة مقابل 500 ريال

إصدار جواز السفر خلال 24 ساعة مقابل 500 ريال

إصدار جواز السفر خلال 24 ساعة مقابل 500 ريال
٠٦:١٢:١٧ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أقر مجلس الوزراء، تعديلاً يتيح للمواطن إصدار جواز السفر في غضون 24ساعة مقابل 500ريال ضمن التعديلات التي وافق عليها فيما يتعلق بنظامي الإقامة ووثائق السفر.

وبحسب التعديلات التي نشرتها صحيفة “أم القرى”، وافق المجلس على إضافة فقرة إلى المادة الثانية عشرة من نظام وثائق السفر تتيح إصدار أو تجديد جواز السفر خلال 24 ساعة مقابل رسم قدره 500 ريال.

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وضع الآلية والضوابط اللازمة لتطبيق القرار

وأتاح التعديل لوزارة الداخلية وضع الآلية والضوابط اللازمة لتطبيق القرار.

ونصت التعديلات الجديدة على أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة 200 ريال مقابل السفر مرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة.

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الرسم مضاعف لمن كان خارج المملكة

أما في حال كان خارج المملكة، فيكون رسم الشهر الإضافي مضاعفًا، ويكون 500 ريال لعدة سفرات لمدة 3 أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفًا، وفق ما نقلت صحيفة “عكاظ”.

وسمحت التعديلات التي أقرت على نظام الإقامة بتجديد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية برسم مضاعف عمّا يُحصّل إذا كانوا داخل المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

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