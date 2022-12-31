الدفاع الروسية تعلن استعادتها لـ 82 أسيرًا لدى قوات كييف

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزراة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، أنها استعادت 82 أسيرا روسيا، من الأراضي التي تسيطر عليها قوات كييف، على ضوء المفاوضات التي أجرتها مع الجانب الأوكراني.

وقالت الوزارة، في بيان لها: “إنه سيتم إرسال الأسرى المحررين إلى موسكو، لتلقي العلاج، وإعادة التأهيل الجسدي والنفسي، بعد الضغوط والمخاطر التي تعرضوا لها في الأسر.

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في سياق متصل، أكد نائب مجلس الدوما شامسيل سارالييف، أن هؤلاء الأبطال، سيحتفلون ببداية العام الجديد، في وطنهم الأم، إلى جانب أسرهم، وأحبائهم.

وأعرب المسؤول الروسي، عن شكره لوزارة الدفاع الروسية، لجهودها المضنية، والمنسقة، لاستعادة الأسرى.

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