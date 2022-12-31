وادي رزان بجازان .. واجهة سياحية يقصدها السياح والزوار على مدار العام

تواصل – واس:

يعد وادي رزان بمحافظة هروب واحداً من أهم المواقع السياحية وواجهة سياحية يقصدها السياح والزوار على مدار العام ، إذ يتميز بغاباته الكثيفة وأشجاره المعمرة وينابيعه المتدفقة ومياهه الدافئة واعتدال أجوائه طوال العام مما جعله مقصداً دائما للزوار.

ويشهد الوادي الذي يقع على بعد 90 كيلو متراً إلى الشمال الشرقي من مدينة جازان ، هذه الأيام كغيره من المواقع السياحية بالمنطقة إقبالا متزايداً من الزوار من داخل المنطقة وخارجها للاستمتاع بأجوائه الدافئة ومناظره الطبيعية ، حيث يمتزج جمال صخور الجبال ، بنقاء تربة الوادي البيضاء، وجريان ينابيع المياه فيه واخضرار الأشجار المعمرة “السدر والعدن والدوام والصبر”، التي تمتد على جانبي الوادي ما يوفر الأماكن المناسبة لمحبي الرحلات البرية.

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ويزيد من جمال الوادي كثرة مزارع الموز والذرة البيضاء والحمراء والدخن، والنباتات العطرية “النرجس والشار والصيبران والبعثيران والكادي والشيخ والوله”، وغيرها من النباتات العطرية.

ويمتاز وادي “رزان ” كغيره من المواقع السياحية بمحافظة هروب والمحافظات الجبلية الأخرى، بوفرة المياه وغزارة هطول الأمطار وخصوبة الأرض ما يضفي على المكان جمالاً طبيعياً يجذب الزوار لارتياده في مختلف فصول العام.

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