هل يجب تفريج الأصابع أثناء المسح على الجوربين؟ «الخثلان» يجيب

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قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إنه يستحب تفريج الأصابع عند المسح على الجوربين.

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يستحب ولا يجب

وأجاب في رده على سؤال حول “هل يجب تفريج الأصابع أثناء المسح على الجوربين؟”، بأنه “يستحب ذلك ولا يجب، كما ذكر الفقهاء أن من يمسح على الجورب، ينبغي أن يفرج بين أصابعه حتى يستوعب ظاهر الخف، ويبدأ من رؤوس الأصابع إلى مبتدأ الساعد”.

وأوضح أنه من الأفضل تفريج الأصابع حتى يشمل أكبر قدر من الخف، لكن هذا على سبيل الاستحباب، فإن مسح بدون تفريج الأصابع فيجوز.

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حكم المسح على الجوارب المخرقة؟

وفي رد على سؤال سابق، أوضح لخثلان حكم المسح على الجوارب المخرقة، قائلاً: “إذا كان الخرق كبيرًا لا يصح المسح على هذه الجوارب أما إذا كان الخرق يسيرًا فيتسامح فيه”..

وأضاف:” غالب خفاف الصحابة لا تخلو من خروق يسيرة وكثيرا منهم كانوا من الفقراء ولم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه نهى عن الخفاف التي فيها خروق يسيرة “.