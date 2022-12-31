شرطة القنفذة تضبط المتسبب في دهس شخصين بمنطقة رملية

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة محافظة القنفذة من ضبط شخص تسبب في إصابة اثنين آخرين، بعد أن قام بدهسهما بمركبة في منطقة رملية شرق المحافظة.

بيان الأمن العام

وقال بيان الأمن العام، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن شرطة محافظة القنفذة باشرت إجراءات الاستدلال على إثر حادث دهس في منطقة رملية شرق المحافظة.

وتابع البيان أن الحادث نتج عنه إصابة شخصين، تم إسعافهما، وحالتهما مستقرة، وجرى ضبط المتسبب واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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29.2 طنًا من نبات القات المخدر

وفي سياق مواز، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، في وقت سابق ، أن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب 29.2 طنًا من نبات القات المخدر وطن و766 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

عدد المخالفين 361 متهمًا

وأوضح أن الحملة تمت خلال الفترة من 9 – 30 / 5 / 1444ه‍ وأنه تم القبض على مهربيها، وعددهم 361 متهمًا، منهم 23 مواطنًا، و 338 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

261 يمني و70 أثيوبي و7 اريتريين

وأضاف أن المخالفين المقبوض عليهم وهم؛ 261 من الجنسية اليمنية، و70 من الجنسية الإثيوبية و7 من الجنسية الإريترية.