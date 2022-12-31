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كيف تنقل كفالة سائق خاص.. كفيله تقدم ببلاغ ضده ويريد أن يلغيه؟
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كيف تنقل كفالة سائق خاص.. كفيله تقدم ببلاغ ضده ويريد أن يلغيه؟

كيف تنقل كفالة سائق خاص.. كفيله تقدم ببلاغ ضده ويريد أن يلغيه؟

كيف تنقل كفالة سائق خاص.. كفيله تقدم ببلاغ ضده ويريد أن يلغيه؟
٠٥:٢٤:١٧ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات عن أهم الشروط لنقل كفالة سائق خاص من كفيل لآخر.

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين حول كيف نقل كفالة سائق خاص تقدم كفيله ببلاغ ضده ويريد أن يلغيه.

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الشروط التي يجب توافرها

وحدد “الجوازات” مجموعة من الشروط التي يجب توافرها على النحو التالي:

– تنازل صاحب العمل الحالي عن خدمة العامل المنزلي من خلال منصة أبشر.
-موافقة صاحب العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على طلب نقل الخدمات عبر منصة أبشر خلال 7 أيام.
-خلو سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزلي من المخالفات المرورية.

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-ألا يكون العامل المنزلي مسجلاً في النظام “متغيب عن العمل”.
– أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 مرات فقط.
-يشنرط وجود 15 يومًا أو أكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل.
– سداد رسوم الخدمة.

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