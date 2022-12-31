هل عدم سداد المخالفة المرورية يمنع من السفر؟.. الجوازات ترد

تواصل- فريق التحرير:

تفاعل حساب المديرية العامة للجوازات، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع سؤال أحد الأشخاص حول منعه من السفر في حالة عدم سداد المخالفات المرورية.

وقال السائل عبر “تويتر” :” إنه يرغب في السفر للخارج، لكن لديه مخالفات مرورية، ويتبقى سنة على انتهاء الجواز فهل يجب تسديد المخالفات”.

وأجابت”الجوازات” عبر حسابها في موقع “تويتر” بالقول: “المخالفات لا تمنع المواطن من السفر”.

ويأتي هذا تأكيدًا لما أعلنته الإدارة العامة للمرور في وقت سابق، قائلة إنَّ وجود مخالفات مرورية على الشخص ليس مانعًا من سفره خارج البلاد.

وأضافت عبر حسابها في “تويتر” ردًا على استفسار من مواطن، أن “المخالفات لا تمنع من السفر للمواطنين”.