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«الجوازات» تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر

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«الجوازات» تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر

«الجوازات» تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر

«الجوازات» تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر
٠٤:٣٥:٠٩ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد” لتمكين المواطن من استعراض صورة رقمية لجواز سفره والاطلاع على بيانات الجواز.

وأوضحت الجوازات أن صورة جواز السفر المقدمة عبر منصة “أبشر أفراد” لا تمكّن صاحبها من السفر خارج المملكة، حيث يتوجب إحضار أصل جواز السفر، أو الهوية الوطنية عند السفر لدول الخليج.

كمرحلة أولى.. «الجوازات» تطلق خدمة «أبشر سفر» في منفذ جسر الملك فهد
وأكدت استمرارها في تقديم أفضل الخدمات التقنية وتوفير الحلول الرقمية المقدمة للمستفيدين كافة، التي تسهل عليهم إنهاء معاملاتهم إلكترونيًا.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الجوازات الجوازات الرقمية جواز السفر منصة ابشر

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