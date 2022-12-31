منظمة الصحة العالمية توجه بيانا شديد اللهجة إلى الصين

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وجهت منظمة الصحة العالمية، بيانا شديد اللهجة إلى الصين، يطالبها بالمزيد من الشفافية في الإفصاح عن البيانات الفعلية الخاصة بحالة فيروس كورونا في البلاد وأعداد المصابين

بيانات الوضع الفعلي لـ”كورونا”

وطلبت المنظمة العالمية، مجددا، المشاركة المنتظمة لبيانات محددة حول الوضع الوبائي، في الوقت الفعلي، بما في ذلك المزيد من البيانات حول التسلسل الجيني وتأثير المرض والحالات التي تستلزم الدخول إلى المستشفى وإلى وحدات العناية المركزة وكذلك حول الوفيات، حسب “الشرق الأوسط”.

وأعربت المنضمة عن رغبتها في الحصول على بيانات حول التطعيمات التي يتم إجراؤها ولا سيما للأشخاص الأكثر عرضة للخطر والذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

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واشنطن وعواصم أوروبية تتأهب

وقبل انقضاء الشهر الجاري بأيام قليلة، رفعت الولايات المتحدة، ودول أوروبية، حالة الاستعداد، بعد أنباء عودة انتشار فيروس كورونا في الصين، وقررت أمريكا، مع قدوم يوم 5 من يناير المقبل، إلزام جميع الركاب القادمين من الصين، الذين يبلغون من العمر عامين أو أكثر بإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا، في موعد لا يتجاوز يومين قبل مغادرة الصين، أو هونج كونج، أو ماكاو، وتقديم نتيجة اختبار سلبية عند المغادرة.