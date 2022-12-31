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«الصحة»: 7 مضاعفات خطيرة للأنفلونزا على الأطفال.. آخرها مميت

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«الصحة»: 7 مضاعفات خطيرة للأنفلونزا على الأطفال.. آخرها مميت

«الصحة»: 7 مضاعفات خطيرة للأنفلونزا على الأطفال.. آخرها مميت

«الصحة»: 7 مضاعفات خطيرة للأنفلونزا على الأطفال.. آخرها مميت
٠٤:٤٤:٣٢ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة أن الأطفال من الفئات الأكثر عرضة للإصابة في مرض الأنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها، حيث حثت الوزارة عبر حسابها في موقع “تويتر”، على حجز موعد للطفل لأخذ اللقاح للحفاظ على سلامته.

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مضاعفات الأنفلونزا عند الأطفال

وبينت عبر “إنفوجرافيك” مضاعفات الأنفلونزا عند الأطفال على النحو التالي:

-مشاكل الجيوب الأنفية
-الالتهاب الرئوي
-نوبات احتدام الربو
– التهاب الأذن
– متلازمة الضائقة التنفسية الحادة
– التهاب الشعب الهوائية
– في حالات نادرة يمكن أن تؤدي مضاعفات الأنفلونزا إلى الوفاة

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هؤلاء الأكثر عرضة للخطر 

وفي منشور سابق، أوضحت الوزارة، أن الأطفال من عمر عامين إلى خمسة أعوام تكون إصابتهم خطيرة حين تعرضهم للإصابة في الأنفلونزا الموسمية، في حين تكون أشد خطورة على الأطفال من عمر 6 أشهر حتى عمر عامين.

ودعت “الصحة” الجميع إلى المبادرة بحجز موعد لأطفالهم عبر تطبيق “صحتي” للحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية.

 

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