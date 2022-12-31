الأرصاد يعلن توقعه لوقت هطول الأمطار الرعدية على مكة وجازان

تواصل- فريق التحرير:

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة ، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأضاف أن الأمطار مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي الى تدن في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم، هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الافقية، على محافظتي الدرب، وبيش.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أمطارًا رعدية على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع ، بدأت الساعة الـ 11 صباحا وتستمر حتى الـ 11 مساء.

كان الباحث في شؤون الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، قال إن الرياض تعيش اليوم السبت أجواء باردة ضبابية وغائمة ورذاذًا خفيفًا أحيانًا.

وأضاف “الحصيني”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن اليوم 25 من المربعانية وبعد غد الاثنين يبدأ النجم الثالث والأخير من المربعانية.

وتوقع حدوث أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من غرب وجنوب ووسط وشرق وشمال المملكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي جازان ونجران, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الرياح والبحر

وأشار التقرير إلى شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والاوسط تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف يصل الى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل الى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

تنبيه على عسير

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات المجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.