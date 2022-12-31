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عبدالله الفوزان: الرياضة جميلة لكن يشوهها المتعصبون

عبدالله الفوزان: الرياضة جميلة لكن يشوهها المتعصبون

عبدالله الفوزان: الرياضة جميلة لكن يشوهها المتعصبون
٠٤:٣٣:٢٨ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انتقد الدكتور عبدالله الفوزان أستاذ علم الاجتماع، بعض السلبيات التي تحدث في المحال الرياضي، وأبدى تخوفه من تأثيراتها على الشباب.

مهاترات المجال الرياضي 

وقال الفوزان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏عندما أرى المهاترات التي تحدث في المجال الرياضي والاستحقار والسخرية والاستهزاء، وما يسمونه طقطقة ،أقول في نفسي أي جيل سيخرج لنا من هذا السيل الجارف من قلة الأدب وعدم الاحترام والتعصب؟ جميلة هي الرياضة ولكن يشوهها المتعصبون”.

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ظواهر غريبة على المجتمع

وكان  الدكتور عبدالله الفوزان علّق، في وقت ماضي على ظاهرة الاحتفال بالطلاق، مؤكدًا أن هذا السلوك هو محاولة استعاضة نفسية لحالة من خيبة الأمل.

وتابع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، متحدثًا عن إقامة احتفالات بالطلاق، قائلًا :” يعبر عن محاولة للتحايل على حالة من الحزن العميق فيكون إظهار الفرح من باب الدفاع عن الذات أمام الآخرين”.. واختتم كلامه بالدعاء:” اللهم اجبر كل خاطر مكسور”.

الكلمات الدلالية:
الاحتفال بالطلاق المجال الرياضي انتقادات ظواهر مجتمعية عبدالله الفوزان

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