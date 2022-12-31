نصف ملعقة من زيت الزيتون تقيك من أمراض قاتلة

تواصل – وكالات:

يشتهر زيت الزيتون بفوائده الصحية المذهلة، لكونه يتميز بغناه بالعناصر الغذائية الصحية مثل مضادات الأكسدة والبوليفينول والفيتامينات، بالإضافة إلى الدهون الصحية الأحادية غير المشبعة.

وحتى تناول القليل من زيت الزيتون يمكن أن يكون له فوائد مذهلة لصحة الفرد، وفق ما توصلت إليه دراسة حديثة أظهرت أن استبدال الزبدة والدهون المشبعة بزيت الزيتون، يمكن أن يحسّن الصحة، ويطيل من العمر الافتراضي لسنوات.

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تناول أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ووفقًا للباحثين، فإن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والرئة وألزهايمر والسرطان.

وتضمنت الدراسة تحليل بيانات 90 ألف شخص لم يكونوا مصابين بأمراض القلب والسرطان في بداية الدراسة في عام 1990.

وجمع الباحثون البيانات من هؤلاء المشاركين على مدار العام، مع إخبارهم بضرورة الإبلاغ عن عاداتهم الغذائية كل 4 سنوات.

وكان المشاركون الذين تناولوا أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في اليوم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب القاتلة بنسبة 19 بالمائة، وخطر الإصابة بالسرطان بنسبة 17 بالمائة، وخطر الإصابة بألزهايمر بنسبة 29 بالمائة، ونسبة 18 بالمائة بالنسبة لفرصة لتطوير مرض رئوي قاتل.

وابتكر الباحثون نماذج لمحاكاة تأثير قيام شخص ما باستبدال 3/4 ملعقة كبيرة من الزبدة والمايونيز والسمنة بزيت الزيتون، ووجدوا أن المقايضة هذه تؤدي إلى انخفاض كبير في فرص الوفاة من كل مرض، وفقًا لموقع “سكاي نيوز”.

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إدخال زيت الزيتون في النظام الغذائي

وقالت مؤلفة الدراسة، والباحثة في كلية “تي إتش تشان للصحة العامة” في جامعة هارفارد، مارتا جواش فيري، إن “تبني نظام غذائي قوي ووقائي عملية معقدة، إلا أن إدخال زيت الزيتون لنظامنا مهم جدًا”.

وأضافت: “عندما نكون بحاجة إلى الاهتمام بجودة النظام الغذائي وأسلوب الحياة، فإن المفتاح هو إضافة زيت الزيتون إلى النظام الغذائي كبديل للدهون غير الصحية الأخرى”، حسبما نقل موقع “جريك ريبورتر”.

وتابعت: “يحتوي زيت الزيتون على عناصر مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة”.