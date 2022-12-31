شاهد.. صور مذهلة لـ «أرض العجائب الشتوية» بالمريخ

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كشفت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن صور جديدة تُظهر “أرض العجائب الشتوية” المذهلة على سطح المريخ.

ووفقًا لخبراء الفضاء، فإن الثلج على شكل مكعب، والمناظر الطبيعية الجليدية والصقيع كلها جزء من أبرد موسم على الكوكب الأحمر.

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صور المشهد الثلجي

والتقطت صور المشهد الثلجي، حيث تصل درجة الحرارة إلى 123 درجة مئوية تحت الصفر، بواسطة كاميرا “هايرايز” – تجربة علمية للتصوير عالي الدقة – الموجودة على متن مركبة استكشاف المريخ.

وقالت وكالة “ناسا”: “عندما يحل الشتاء على كوكب المريخ، يتحول السطح إلى مشهد لقضاء عطلة من عالم آخر. يترافق الثلج والجليد والصقيع مع درجات الحرارة دون الصفر في الموسم. تحدث بعض أبردها عند قطبي الكوكب، حيث تنخفض درجة حرارتها إلى (123 درجة مئوية) تحت الصفر”.

وأوضحت، وفقًا لصحيفة “ديلي ستار”، أنه “لا توجد منطقة من المريخ تتساقط فيها الثلوج أكثر من بضعة أقدام، يتساقط معظمها على مناطق مسطحة للغاية. والمدار الإهليلجي للكوكب الأحمر يعني أن الشتاء سيستغرق عدة أشهر: سنة واحدة على المريخ تبلغ حوالي عامين على الأرض”.

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شكل الثلج في الفضاء

ووفقًا لوكالة “ناسا”، فإن شكل الثلج في الفضاء، يأتي في نوعين مختلفين.

الأول هو جليد الماء، والثاني هو ثاني أكسيد الكربون – أو الجليد الجاف، ونظرًا لأن الهواء على المريخ رقيق جدًا ودرجات الحرارة شديدة البرودة، يتحول الثلج إلى غاز، قبل أن يلامس الأرض، في حين يستقر الجليد الجاف.

قال سيلفان بيكيكس، عالم المريخ في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة “ناسا” في جنوب كاليفورنيا، في مقطع فيديو: “إذا ذهبت إلى مواقع محددة، فستجد جليدًا مائيًا، تمامًا مثل ذلك الموجود على الأرض”.

وعندما كشط مسبار “فينكس المريخ”، التابع لوكالة “ناسا” أرض المريخ في القطب الشمالي في عام 2008، رأى جليدًا مائيًا تحت السطح مباشرة. وتابع بيكيكس: “هذا هو نوع الجليد المائي الذي يمكن أن يستخدمه رواد الفضاء في المستقبل عندما نذهب إلى هناك”.

يذكر أن الثلج على المريخ يتساقط فقط عند القطبين أو تحت الغطاء السحابي أو في الليل.