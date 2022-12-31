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الإطاحة بمروّج المخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي والكشف عن جنسيته
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الإطاحة بمروّج المخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي والكشف عن جنسيته

الإطاحة بمروّج المخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي والكشف عن جنسيته

الإطاحة بمروّج المخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي والكشف عن جنسيته
٠٣:٤١:٣٢ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض، لعرضه عبر شبكات التواصل الاجتماعي مادة الكوكايين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وممنوعات.

وأوضحت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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وفي السياق ذاته قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بحوزته (66) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة.

وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم مروج مخدرات مكافحة المخدرات

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