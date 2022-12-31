السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الأربعة النبلاء».. وفاة 4 شباب في حادث سير: نطقوا الشهادة ورحلوا (بالأسماء)
هل تسجل المملكة درجات حرارة دون الصفر؟ متحدث «الأرصاد» يرد
بريطانيا: روسيا تستنزف دفاعات أوكرانيا بضربات مكثفة يوميا
«وما تنفقوا من خير يعلمه الله».. منصة «إحسان» تجمع 3مليارات ريال (فيديو)
حتى 11 مساءً.. تنبيه جديد من الأرصاد على المدينة المنورة
«الحصيني» عن توقعات الطقس: اليوم وبعد غد الإثنين.. هذا ما سيحدث في الرياض

الرئيسية

 /

محليات

 /

«الأربعة النبلاء».. وفاة 4 شباب في حادث سير: نطقوا الشهادة ورحلوا (بالأسماء)

«الأربعة النبلاء».. وفاة 4 شباب في حادث سير: نطقوا الشهادة ورحلوا (بالأسماء)

«الأربعة النبلاء».. وفاة 4 شباب في حادث سير: نطقوا الشهادة ورحلوا (بالأسماء)
٠٣:٣٢:٥٦ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بتغريدات تنعى أربعة شباب توفوا جميعًا في حادث سير.

وأطلق مغردون على الشباب “الأربعة النبلاء”، نظرًا لحسن سيرتهم وأخلاقهم الطيبة، وهم كل من: الحسام الفاضل، عبدالعزيز التويجري، ريان القاسم، عمار الربيعان.

وقال العديد من المغردين، إن الشباب الأربعة اختارهم ربهم جميعا إثر حادث سير.

وقال أحد الحسابات: “أديت الصلاة على عبدالعزيز التويجري في جامع الراجحي بعد ظهر اليوم .. وسيصلى على البقية عصر اليوم السبت، في جامع البابطين، والدفن في مقبرة شمال الرياض”.

وعلق آخر:” اللهم اغفر لهم، وارحمهم، واكتبهم في السعداء، وأنزل الصبر والرضا والعوض على أهليهم ومحبيهم”.

وقال آخر :” قال #ابن_باز: من يموت في حادث فهو شهيد إن شاء الله، لأنه في حكم صاحب الهدم”.

شابان يوثقان نجاتهما من حادث وهما يواجهان الموت.. شاهد ماذا حدث لهما؟

بينما أكد أحد المغردين أن القائم على الحادث، أكد أن”الأربعة شباب  جميعاً نطقوا بالشهادة قبل وفاتهم ولله الحمد.. غفر الله لهم وتجاوز عنهم وأسكنهم فسيح جناته”.

وقال آخر :” اللهم اغفر لهم وارحمهم واربط على قلوب أهلهم.. مشهود لهم بالسيرة الحسنة .. رحمهم الله واسكنهم فسيح الجنان”.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية حادث سير حوادث السعودية وفاة 4 شباب

مواد ذات صلة

المزيد
«سنة سجن و100 ألف ريال غرامة».. النيابة العامة تصدر بيانا مهما حول هذه الجريمة

«سنة سجن و100 ألف ريال غرامة».. النيابة العامة تصدر بيانا مهما حول هذه الجريمة

٠٧:٠٤ م، الأحد، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
«حساب المواطن» يوضح طريقة متابعة الاعتراض على مبلغ الدعم

«حساب المواطن» يوضح طريقة متابعة الاعتراض على مبلغ الدعم

٠٩:٥٧ م، السبت، ١٨ يوليو ٢٠٢٠
تغيير أغطية أكثر من 18 كيلومتراً شبكات لتصريف السيول بمنى

تغيير أغطية أكثر من 18 كيلومتراً شبكات لتصريف السيول بمنى

٠٥:١٨ م، الأربعاء، ٢٣ سبتمبر ٢٠١٥
شرطة القصيم تكشف حقيقة مقتل رجل أمن بطلق ناري

شرطة القصيم تكشف حقيقة مقتل رجل أمن بطلق ناري

٠٧:٢٩ م، الجمعة، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *