«الأربعة النبلاء».. وفاة 4 شباب في حادث سير: نطقوا الشهادة ورحلوا (بالأسماء)

تواصل- فريق التحرير:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بتغريدات تنعى أربعة شباب توفوا جميعًا في حادث سير.

وأطلق مغردون على الشباب “الأربعة النبلاء”، نظرًا لحسن سيرتهم وأخلاقهم الطيبة، وهم كل من: الحسام الفاضل، عبدالعزيز التويجري، ريان القاسم، عمار الربيعان.

وقال العديد من المغردين، إن الشباب الأربعة اختارهم ربهم جميعا إثر حادث سير.

وقال أحد الحسابات: “أديت الصلاة على عبدالعزيز التويجري في جامع الراجحي بعد ظهر اليوم .. وسيصلى على البقية عصر اليوم السبت، في جامع البابطين، والدفن في مقبرة شمال الرياض”.

وعلق آخر:” اللهم اغفر لهم، وارحمهم، واكتبهم في السعداء، وأنزل الصبر والرضا والعوض على أهليهم ومحبيهم”.

الله يرحمهم جميعا ويجمعنا بهم في فسيح جناته مشرفين حلقات تحفيظ القران يبشرون بالخير

ويبشر والديهم بالفضل

قال صلّى الله عليه وسلّم قال: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرآنَ وَعَلَّمَهُ»#ريان_القاسم#عبدالعزيز_التويجري#الحسام_الفاضل#عمار_الربيعان — na (@Nas75382765) December 31, 2022

وقال آخر :” قال #ابن_باز: من يموت في حادث فهو شهيد إن شاء الله، لأنه في حكم صاحب الهدم”.

في حادث مروري مؤلم

وفاة أربعة من الشباب -رحمهم الله جميعاً-: ريان القاسم

عمار الربيعان

الحسام الفاضل

عبدالعزيز التويجري

وأديت الصلاة على عبدالعزيز التويجري في جامع الراجحي بعد ظهر اليوم .. وسيصلى على البقية عصر اليوم السبت، في جامع البابطين، والدفن في مقبرة شمال الرياض. — أخبار الوطن (@AlwatanNews24) December 31, 2022

بينما أكد أحد المغردين أن القائم على الحادث، أكد أن”الأربعة شباب جميعاً نطقوا بالشهادة قبل وفاتهم ولله الحمد.. غفر الله لهم وتجاوز عنهم وأسكنهم فسيح جناته”.

رَحِمَ الله الشباب الأربعة:#ريان_القاسم#عمار_الربيعان#الحسام_الفاضل#عبدالعزيز_التويجري

يُبْشِرون بالخير إن شاء الله،فهم نشأوا في الطاعة

اللهمّ اشملهم بقولك الكريم:

﴿يبشّرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ۝ خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجرٌ عظيم﴾٠ — متفائل🇸🇦 (@waleedsau) December 31, 2022

وقال آخر :” اللهم اغفر لهم وارحمهم واربط على قلوب أهلهم.. مشهود لهم بالسيرة الحسنة .. رحمهم الله واسكنهم فسيح الجنان”.