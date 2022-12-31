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هل تسجل المملكة درجات حرارة دون الصفر؟ متحدث «الأرصاد» يرد

هل تسجل المملكة درجات حرارة دون الصفر؟ متحدث «الأرصاد» يرد

هل تسجل المملكة درجات حرارة دون الصفر؟ متحدث «الأرصاد» يرد
٠٣:٢٤:٠٦ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، حسين القحطاني، أن المملكة لم تدخل حتى الآن أجواء الموجات الباردة التي تصل درجات الحرارة فيها إلى ما دون الصفر.

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المناطق الشمالية الأكثر انخفاضًا

وقال القحطاني في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”: “ما زلنا نسجل درجات حرارة 2 مئوية الصغرى إلى 3 درجات”، مشيرًا إلى أن “المناطق الشمالية من المملكة هي الأكثر انخفاضًا، خاصة القريات، الحدود الشمالية، مرتفعات تبوك”.

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درجات حرارة قياسية 

وردًا على سؤال حول ما إذا كان فصل الشتاء سيشهد هذا العام درجات حرارة متدنية تاريخية أم ستكون وفق المتوفع، أوضح المتحدث باسم الأرصاد، أن المعلومات الأولية وفقًا للتقارير المناخية تشير إلى انخفاض درجات الحرارة، لكن عملية التقديرات وما مدى تسجيل حرارة دنيا تأتي مع توقعات ومواكبة حالة الطقس خلال الشتاء.

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