السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
انخفاض طفيف في أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم
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انخفاض طفيف في أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم

انخفاض طفيف في أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم

انخفاض طفيف في أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم
٠٤:١١:٤٦ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، الموافق 31 من ديسمبر 2022، انخفاضا طفيفا، مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 219.95 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 201.59 ريال.

عيار 21 يسجل 192.42 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 192.42 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.93 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.28 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.9 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6.840 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1.539 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 219,958ريال.

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أسعار الذهب أمس

سجل عيار 24 ، أمس الجمعة، نحو 219.9 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 201.63 ريال.

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 192.47 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.97 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.31 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.98 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6.841 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1.540 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 219,960 ريال.

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