انخفاض طفيف في أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، الموافق 31 من ديسمبر 2022، انخفاضا طفيفا، مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 219.95 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 201.59 ريال.

عيار 21 يسجل 192.42 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 192.42 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.93 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.28 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.9 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6.840 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1.539 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 219,958ريال.

اقرأ أيضا:

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 24 يسجل 220 ريالاً

أسعار الذهب أمس

سجل عيار 24 ، أمس الجمعة، نحو 219.9 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 201.63 ريال.

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 192.47 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.97 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.31 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.98 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6.841 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1.540 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 219,960 ريال.