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بريطانيا: روسيا تستنزف دفاعات أوكرانيا بضربات مكثفة يوميا

بريطانيا: روسيا تستنزف دفاعات أوكرانيا بضربات مكثفة يوميا

بريطانيا: روسيا تستنزف دفاعات أوكرانيا بضربات مكثفة يوميا
٠٣:٠٢:٠٠ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت وزارة الدفاع البريطانية، بأن روسيا تتعمد شن هجمات صاروخية بقصد استنزاف دفاعات أوكرانيا، في حين دوت صافرات الإنذار، اليوم، في أنحاء أوكرانيا بالكامل.

أوكرانيا تتمسك بمواقعها الدفاعية

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية لا تزال تتمسك بمواقعها الدفاعية في دونباس.

وأضاف زيلينسكي أن قوات بلاده لم تفقد القدرة على الهجوم ولا تزال تحقق تقدما طفيفا شرق أوكرانيا، حسب “العربية”.

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أوروبا: روسيا لن تفلت من العقاب

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في وقت سابق إن جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا لن تمر دون حساب.

وأكد في تصريحات له، اليوم، أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على جرائم حرب روسيا على أوكرانيا.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 100 صاروخ في جميع أنحاء البلاد خلال الساعات الماضية.

وكشف الجيش الأوكراني، أنه أسقط 54 صاروخًا من أصل عشرات الصواريخ التي أطلقتها روسيا في هجمات صباح اليوم

الكلمات الدلالية:
أخبار أوكرانيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية بريطانيا روسيا

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