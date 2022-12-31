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توجيه من «الصحة» للحوامل عند الإصابة بالأنفلونزا
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توجيه من «الصحة» للحوامل عند الإصابة بالأنفلونزا

توجيه من «الصحة» للحوامل عند الإصابة بالأنفلونزا

توجيه من «الصحة» للحوامل عند الإصابة بالأنفلونزا
٠٢:٤٤:٣٦ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من أن صحة المرأة الحامل قد تتأثر بشكل كبير عند إصابتها بالأنفلونزا، لذا حثت على ضرورة أخذ اللقاح بغرض الوقاية منه.

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أفضل طريقة للوقاية من الأنفلونزا للحامل

وقالت الوزارة في “إنفوجراف” توعوي نشرته عبر حسابها في موقع “تويتر”، إن أفضل طريقة للوقاية من الأنفلونزا للمرأة الحامل هي الحصول على اللقاح.

وأشارت إلى أنه يمكن الحصول عليه في أي وقت خلال فترة الحمل، وإن كان يفضل قبل بدء موسم الإنفلونزا.

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لقاحات آمنة خلال الحمل

وتقول الوزارة إن اللقاحات المحصِنة والموسمية (مثل: لقاحات الأنفلونزا) آمنة خلال الحمل.

وأضافت: “ينبغي تطعيم الحوامل في الثلث الثاني أو الثالث بلقاح الأنفلونزا؛ للحماية من الإصابة بها خاصة في موسم انتشارها، بالإضافة إلى أهمية أخذ لقاح الكزاز؛ لحماية الأم والطفل عند الولادة؛ حيث تبعد خطر إصابة المولود بمرض الكزاز الذي قد يحدث نتيجة الإصابة بتلوث أو ميكروب خلال عملية الولادة بين الأسبوع ٢٧ و٣٦ من الحمل”.

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