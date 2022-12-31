إصابات ووفيات.. الصحة تعلن إحصائية كورونا آخر 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 27 حالة وحالة ووفاة 3 حالات.

ووفقا لإحصاء “الصحة” اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 827,004 حالة، من بينها 2888 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 27 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 814,598 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9518 حالة وفاة.

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