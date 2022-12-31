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إصابات ووفيات.. الصحة تعلن إحصائية كورونا آخر 24 ساعة
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إصابات ووفيات.. الصحة تعلن إحصائية كورونا آخر 24 ساعة

إصابات ووفيات.. الصحة تعلن إحصائية كورونا آخر 24 ساعة

إصابات ووفيات.. الصحة تعلن إحصائية كورونا آخر 24 ساعة
٠٢:٣١:٢٨ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 27 حالة وحالة ووفاة 3 حالات.

ووفقا لإحصاء “الصحة” اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 827,004 حالة، من بينها 2888 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 27 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 814,598 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9518 حالة وفاة.

بعد مرور 3 سنوات.. هل كانت أعداد وفيات كورونا حول العالم دقيقة ؟

الكلمات الدلالية:
فيروس كورونا كورونا كورونا في السعودية وزارة الصحة

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