في دولة عربية.. لحظة إنقاذ شخصين من حفرة عمقها 30مترًا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة إنقاذ شخصين سقطا داخل حفرة يبلغ عمقها 30 مترًا في منطقة نقب الدبور بالسلط، وسط الأردن.

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عملية الإنقاذ

وبعد جهود مضنية، نجحت فرق الدفاع المدني بالبلقاء في إخراج الرجلين سالمَين على الرغم من عمق الحفرة، باستخدام المعدات المتخصصة.

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وعلى إثر إنقاذهما، قدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين. وتم نقلهما إلى مستشفى السلط الحكومي، ووصفت حالتهما بالمتوسطة، على ما أفاد موقع “عمون” الإخباري الأردني.