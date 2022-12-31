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في دولة عربية.. لحظة إنقاذ شخصين من حفرة عمقها 30مترًا (فيديو)
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في دولة عربية.. لحظة إنقاذ شخصين من حفرة عمقها 30مترًا (فيديو)

في دولة عربية.. لحظة إنقاذ شخصين من حفرة عمقها 30مترًا (فيديو)

في دولة عربية.. لحظة إنقاذ شخصين من حفرة عمقها 30مترًا (فيديو)
٠٢:٢٧:٠٥ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة إنقاذ شخصين سقطا داخل حفرة يبلغ عمقها 30 مترًا في منطقة نقب الدبور بالسلط، وسط الأردن.

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عملية الإنقاذ

وبعد جهود مضنية، نجحت فرق الدفاع المدني بالبلقاء في إخراج الرجلين سالمَين على الرغم من عمق الحفرة، باستخدام المعدات المتخصصة.

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وعلى إثر إنقاذهما، قدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين. وتم نقلهما إلى مستشفى السلط الحكومي، ووصفت حالتهما بالمتوسطة، على ما أفاد موقع “عمون” الإخباري الأردني.

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إنقاذ شخصين الأردن السلط حفرة مقطع فيديو منطقة نقب الدبور وسائل التواصل الاجتماعي

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