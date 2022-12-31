«هربت من 600 فخ».. الفئران تغزو البرلمان البريطاني

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على الرغم من إنفاق عشرات الآلاف من الجنيهات سنويًا من أجل القضاء مكافحتها، إلا أن مراجعة رسمية أجريت في بريطانيا توصلت إلى أن البرلمان مليء بالفئران “الخارقة” التي تهرب من الفخاخ المنصوبة لها.

وأظهرت المراجعة الداخلية للمشكلة التي جاءت بناءً على طلب السلطات البرلمانية، أن قتل الفئران المتجولة في مجلس العموم واللوردات أصعب بكثير من قتل القوارض العادية.

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600 فخ في مطابخ ومناطق تقديم الطعام

وكشفت عن وجود حوالي 600 فخ في مطابخ ومناطق تقديم الطعام في قصر وستمنستر، ولكن يبدو أن الفئران مقاومة للعديد من السموم.

وفي نوفمبر الماضي، انخفض تصنيف الصحة الغذائية في البرلمان من خمسة إلى اثنين، حيث تم العثور على فضلات الفئران في العديد من مناطق تقديم الطعام في البرلمان.

وذكر تقرير التفتيش الصحي الصادر عن مجلس مدينة وستمنستر، أن هناك نقصًا في المراقبة الكافية، وأشار إلى أن التنظيف اليومي الشامل لايتم بانتظام، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

لكن السلطات تقول إن البرلمان مكان آمن للعمل وتناول الطعام وتصرّ على أنها ملتزمة ببرنامج إنساني وأخلاقي لمكافحة القوارض.

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زعيمة مجلس العموم تحضر قطتها

وفي عام 2014، أحضرت بيني موردونت، زعيمة مجلس العموم الآن، قطتها الخاصة إلى البرلمان لمعالجة هذه القضية.

وقال متحدث باسم البرلمان البريطاني: “البرلمان مكان آمن للعمل وتناول الطعام، مع وجود عمليات مراقبة قوية لسلامة الأغذية والنظافة”.

وأضاف: نحن ملتزمون بالحفاظ على برنامج إنساني وأخلاقي لمكافحة الآفات، مع التركيز على التدابير الوقائية، وعند الضرورة، استخدام طرق مكافحة مختلفة”.