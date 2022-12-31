حساب المواطن يعلن ضوابط حصول الفرد المستقل على دعم البرنامج

تواصل- فريق التحرير:

نشرت قناة الإخبارية الفضائية، فيديو يوضح ضوابط حصول الفرد المستقل على دعم البرنامج.

وأوضح “حساب المواطن” في الفيديو الذي نشرته القناة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه: “في حال كان المستفيد فردًا مستقلًّا، لابد من إرفاق مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب”.

وأضاف:” وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع حكومي- خاص)”.

توضيح من «حساب المواطن»: لا يمكن تقديم اعتراض في هذه الحالة

وقال : “في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند”.

وكان برنامج حساب المواطن، كشف خطوات لتغيير الحساب البنكي في “الحساب”، حيث أوضح البرنامج على حسابه في «تويتر» أن الخدمة تمكن المستفيدين من تغيير الحساب البنكي، وذلك عبر هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – الدخول على البوابة الإلكترونية.

2 – اذهب إلى صفحة «تفاصيل الطلب»

3 – ثم اضغط «حفظ» للتغيرات المدخلة.

4 – ثم «بيانات الحساب البنكي» لتغيير رقم الإبيان.

بالتفصيل الوثائق المطلوبة لإثبات الاستقلالية

في الوقت نفسه، حدد برنامج حساب المواطن، بالتفصيل الوثائق المطلوبة لإثبات الاستقلالية للحصول على الدعم المستحق لمن استوفى شروط الأهلية والاستحقاق.

تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها حسابات المستفيدين قبل أسبوعين تقريبًا، مؤكدًا أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

نسبة الحاصلين على الدعم بلغت 76%

وأضاف أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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